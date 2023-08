Πέθανε ο σκηνοθέτης Γουίλιαμ Φρίντκιν: Είχε βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Εξορκιστής»

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε σήμερα Δευτέρα (7/8/2023) από τη ζωή ο δημοφιλής σκηνοθέτης, Γουίλιαμ Φρίντκιν, γνωστός για την – βραβευμένη με Όσκαρ – ταινία του «Ο άνθρωπος από τη Γαλλία», αλλά και για την ταινία «Εξορκιστής».

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Τσάπμαν, Στίβεν Γκάλογουεϊ, φίλο της συζύγου του Φρίντκιν, Σέρι Λάνσινγκ, ενώ έφυγε από τη ζωή στο Λος Άντζελες.

Ποιος ήταν ο Γουίλιαμ Φρίντκιν

Ο Γουίλιαμ Φρίντκιν (αγγλ. William Friedkin), (29 Αυγούστου 1935 είναι Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος βραβευμένος με Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία του 1971 Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία (The French Connection). Προτάθηκε άλλη μια φορά για Όσκαρ Σκηνοθεσίας το 1973 για την ταινία Ο Εξορκιστής (The Exorcist), ενώ είναι γνωστός επίσης για τις ταινίες: Το μεροκάματο του φόβου (The Sorcerer, 1977), Οι αετονύχτηδες του Μπρίνκς (The Brink’s Job, 1978), Το Ψωνιστήρι (Cruising, 1980), Ο άνθρωπος από το Λος Άντζελες (To Live and Die in L.A., 1985), Jade, 1995, Κατάχρηση εξουσίας (Rules of Engagement, 2000), Ο Κυνηγημένος (The Hunted, 2003), Το μικρόβιο του φόβου (Bug, 2006) και Killer Joe, 2011. Ο Φρίντκιν που ήταν ένας από τους αντιπροσώπους της γενιάς που τη δεκαετία του ’70 άλλαξαν με τα εγχειρήματά τους τη μορφή του χολιγουντιανού σινεμά αποκαλείται από τους ιστορικούς του κινηματογράφου Ο σκηνοθέτης του κακού.