Πέθανε ο αρχηγός των Λίβερπουλ και Άρσεναλ, Ρέι Κένεντι

Στη θλίψη «βυθίστηκε» το αγγλικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του εμβληματικού επιθετικού Ρέι Κένεντι, που μεσουρανούσε στο Νησί από τα τέλη της δεκαετίας του 60′ μέχρι τις αρχές του 80′.

Ο θρύλος των Λίβερπουλ και Άρσεναλ έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (30/11) σε ηλικία 70 ετών, ενώ από το 1984 είχε διαγνωσθεί με Πάρκινσον.

Στους «κανονιέρηδες» αγωνίστηκε για μια εξαετία (1968-1974) καταγράφοντας 213 συμμετοχές και 71 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.

Στη συνέχεια μετακόμισε στο Μέρσεϊσαϊντ για λογαριασμό της Λίβερπουλ , εκεί όπου σε οκτώ χρόνια παρουσίας (1974-82) πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών, δύο Κύπελλα Αγγλίας και ένα Κύπελλο UEFA. Ως παίκτης των «reds» μέτρησε 393 συμμετοχές με 72 γκολ.

Τη σεζόν 1984-85 πέρασε από την Κύπρο και τον Πεζοπορικό σε ρόλο παίκτη-προπονητή.

Τόσο η Άρσεναλ όσο και η Λίβερπουλ έστειλαν τα συλλυπητήριά τους για τον θρυλικό Κέννεντι.

We are mourning legendary former player Ray Kennedy, who has passed away at the age of 70.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Ray’s family and friends at this sad and difficult time.

Rest in peace Ray, 1951-2021

— Liverpool FC (@LFC) November 30, 2021