Πέθανε η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιθφουλ σε ηλικία 78 ετών

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιθφουλ πέθανε σε ηλικία 78 ετών, έκανε γνωστό ο εκπρόσωπός της την Πέμπτη (30/1).

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η Μαριάν απεβίωσε ειρηνικά σήμερα στο Λονδίνο, παρέα με την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ», σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Official Trailer – THE GIRL ON A MOTORCYCLE (1968, Marianne Faithfull, Alain Delon)

Η Φέιθφουλ ήταν γνωστή για επιτυχίες όπως το As Tears Go By, το οποίο έφτασε στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1964, και για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το 1968 με τίτλο The Girl On A Motorcycle.

Γεννημένη στο Hampstead του Λονδίνου ξεκίνησε την καριέρα της το 1964, αφού παρακολούθησε ένα πάρτι των Rolling Stones, όπου την ανακάλυψε ο Άντριου Λουγκ Όλντχαμ. Από το 1966 έως το 1970, είχε μια πολύ προβεβλημένη ρομαντική σχέση με τον Μικ Τζάγκερ. Η δημοτικότητά της ενισχύθηκε από τους κινηματογραφικούς της ρόλους, όπως αυτοί στις ταινίες I’ll Never Forget What’s’isname (1967), The Girl on a Motorcycle (1968) και Hamlet (1969). Ωστόσο, η δημοτικότητά της επισκιάστηκε από προσωπικά προβλήματα στη δεκαετία του 1970. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ήταν ανορεξική, άστεγη και εθισμένη στην ηρωίνη.

Η Φέιθφουλ έγινε γνωστή για τη χαρακτηριστική φωνή της.Τα μελωδικά και υψηλά φωνητικά της κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της καριέρας της στη δεκαετία του 1960, αλλά αυτά αλλοιώθηκαν από σοβαρή λαρυγγίτιδα σε συνδυασμό με επίμονη κατάχρηση ναρκωτικών κατά τη δεκαετία του 1970, η οποία άφησε τη φωνή της μόνιμα τραχιά, ραγισμένη και χαμηλότερη σε τονικότητα.

Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Φέιθφουλ έκανε καριέρα ως ηθοποιός στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1967 σε μια θεατρική διασκευή του έργου του Τσέχωφ «Τρεις αδελφές» στο Royal Court Theatre του Λονδίνου, όπου υποδύθηκε την Ιρίνα, με συμπρωταγωνίστριες την Γκλέντα Τζάκσον και την Άβριλ Έλγκαρ.

Την προηγούμενη χρονιά, είχε παίξει τον εαυτό της στην ταινία Made in U.S.A. του Ζαν Λικ Γκοντάρ. Η Φέιθφουλ εμφανίστηκε επίσης το 1967 στην ταινία I’ll Never Forget What’s’isname. Στη γαλλική τηλεοπτική ταινία Anna, τραγούδησε το «Hier ou Demain» του Σερζ Γκενσμπούρ. Το 1968, πρωταγωνίστησε στην ταινία The Girl on a Motorcycle (επίσης γνωστή ως La Motocyclette και Naked Under Leather), και το 1969 στην ταινία Lucifer Rising του Κένεθ Άνγκερ.