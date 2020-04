Πέθανε η Αμερικανίδα ράπερ Chynna Rogers

Έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 25 ετών η Αμερικανίδα ράπερ και μοντέλο Chynna Rogers, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ της, John Miller. Η Chynna Rogers βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με το Page Six, ενώ άγνωστη παραμένει η αιτία θανάτου της. Πάντως τα πρώτα δημοσιεύματα αναφέρονται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.

Έγινε φίλη με τους A$AP Mob και έτσι ξεκίνησε να ασχολείται με τη ραπ μουσική. Μεγάλες της επιτυχίες ήταν το «Selfie» (2013) και «Glen Coco» (2014) ενώ τον Ιούλιο του 2015 είχε κυκλοφορήσει το EP «I’m Not Here. This Isn’t Happening».

«Η Chynna είχε αγαπηθεί πολύ και θα μας λείψει σε όλους με οδύνη» δήλωσε η οικογένεια της, ενώ οι συνεργάτες της από την True Panther την αποχαιρέτησαν με μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram.