Περιθώριο συμβιβασμού βλέπουν οι Ουκρανοί, παρά τις ρωσικές επιθέσεις

Οι πρωθυπουργοί της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βλοντομίρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Οι τρεις πρωθυπουργοί ταξίδεψαν στην ουκρανική πρωτεύουσα με τρένο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, αναφέρει το Reuters. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέσκι δημοσίευσε φωτογραφίες του και των πρωθυπουργών της Σλοβενίας, Πετρ Φιάλα και Γιάνεζ Γιάνσα της Τσεχίας στο Κίεβο, όπου “γράφεται ιστορία”.

We’ll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022