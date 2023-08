Περισσότεροι από 60 νεκροί σε πενταώροφο κτίριο στο Γιοχάνεσμπουργκ

Περισσότερες από 60 σοροί έχουν ανασυρθεί από το πενταώροφο κτίριο στην πρώην επιχειρηματική συνοικία του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου ξέσπασε πυρκαγιά το πρωί της Πέμπτης, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής σε ανάρτησή τους στο X (πρώην Twitter).

Περισσότεροι από 40 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Έχουμε εντοπίσει δεκάδες πτώματα και έχουμε επίσης 43 ανθρώπους που έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα» δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ρόμπερτ Μουλάουτζι.

Ο εκπρόσωπος είπε πως το κτίριο έχει εκκενωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ πρόσθεσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

At least 20 people have died in a fire that occurred in a five story building at the Corner of Alberts and Delvers street in the Johannesburg CBD.. over 40 people have been injured.

This is a developing story @TimesLIVE pic.twitter.com/MxMtWBlFmE

— Thabo Tshabalala (@Thabo_Tshaba) August 31, 2023