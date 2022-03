Πέντε νεκροί από τον βομβαρδισμό του πύργου τηλεόρασης στο Κίεβο

Πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες από το χτύπημα του πύργου τηλεπικοινωνιών του ΚιέβουΣύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν από αέρος την περιοχή γύρω από τον τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο. Σύμφωνα με αναφορές, σταμάτησε η μετάδοση των ουκρανικών τηλεοπτικών καναλιών μετά τον βομβαρδισμό του πύργου τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης του Κιέβου. Tα «εφεδρικά» συστήματα θα επιτρέψουν σε ορισμένες τηλεοράσεις να αποκαταστήσουν σύντομα τη μετάδοση, τόνισε το υπουργείο

Another video of strikes around #Kyiv's TV tower. pic.twitter.com/ByETeruOdg

— Aggressor (@IubUsman) March 1, 2022