Παιδόφιλοι τουφεκίστηκαν και κρεμάστηκαν στην Υεμένη

Τρεις παιδόφιλοι τουφεκίστηκαν δημοσίως και έπειτα κρεμάστηκαν από έναν γερανό στην Υεμένη χθες, ως τιμωρία για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 10χρονου αγοριού.

Οι εικόνες δείχνουν τους τρεις παιδόφιλους κρεμασμένους από το στύλο του ρεύματος, ενώ κάποιες άλλες είναι τραβηγμένες λίγο πριν τους πυροβολήσουν στο κεφάλι και στην καρδιά από 5 φορές τον καθένα. Οι παιδόφιλοι προηγουμένως είχαν βιάσει και δολοφονήσει φριχτά ένα 10χρονο αγοράκι.

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 9, 2018