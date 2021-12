Παυλάκης ζητά κλείσιμο τώρα γιατί έρχεται τσουνάμι θανάτων λόγω της Όμικρον

«Τσουνάμι» θανάτων αν η Ελλάδα δεν προχωρήσει σε «κλείσιμο» προβλέπει ο γιατρός-ερευνητής από τις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «ΣΚ ΠΑΡΕΑ», σημείωσε ότι η μετάλλαξη Όμικρον θα προκαλέσει ένα τεράστιο τσουνάμι τον Ιανουάριο υπογραμμίζοντας «ότι το μόνο πράγμα που δουλεύει είναι να σταματήσουν οι ανθρώπινες επαφές, δηλαδή κλείσιμο» και πρόσθεσε ότι όσο νωρίτερα γίνει, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι.

«Ο κοινός πολίτης δεν καταλαβαίνει τι έρχεται. Υπάρχουν δύο καινούριοι, φοβεροί ιοί και δεν είναι ίδια η κατάσταση σε σχέση με μερικούς μήνες πριν. Η Ελλάδα έχει καλούς ειδικούς, η κυβέρνηση μπορεί να τους συμβουλευτεί και να βγάλει συμπέρασμα για το τι πρέπει να γίνει», επισήμανε.

Αναφερόμενος στη μετάλλαξη Όμικρον, ο κ. Παυλάκης τόνισε ότι τους επηρεάζει όλους, και εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους σημειώνοντας ότι πέρυσι η Ελλάδα δεν είχε130 νεκρούς και φέτος έγραψε νέο ρεκόρ, ενώ κάθε μέρα μετρά περίπου 100 θανάτους.

«Αυτή τη στιγμή έρχεται τσουνάμι μολύνσεων κι επειδή το ¼ των πολιτών είναι απροστάτευτοι τελείως, θα υπάρξει και τσουνάμι θανάτων και τα νοσοκομεία ζήτημα είναι να αντέξουν άλλες δύο εβδομάδες. Τα ελληνικά νοσοκομεία αντέχουν 400-500 διασωληνώσεις. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα χρόνου πότε θα τα “παίξουν” οι γιατροί», ανέφρερε και συμπλήρωσε ότι ενδεχομένως παρατηρηθούν και προβλήματα εφοδιασμού, όπως για παράδειγμα μην υπάρχουν αρκετά rapid test ή άλλα υλικά.

«Τώρα είναι τελευταία ευκαιρία πριν τις γιορτές να κοπούν τα κρούσματα ώστε μετά να μην υπάρχει ανάγκη από lockdown διαρκείας», κατέληξε.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/paylakis-se-skai-erxetai-tsounami-thanaton-logo-omikron-kleisimo-tora

