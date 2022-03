Παρουσία του Αμπράμοβιτς ξεκίνησαν οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες συμμετέχει και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Οι δύο αντιπροσωπείες κάθονται απέναντι η μία από την άλλη σε ένα μεγάλο τραπέζι. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες δηλώνοντας ότι και οι δύο πλευρές έχουν «νόμιμες ανησυχίες», ενώ τόνισε ότι «εναπόκειται και στις δύο πλευρές να τερματίσουν αυτή την τραγωδία».

Απευθυνόμενος στους διαπραγματευτές ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα οι συνομιλίες να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο Ερντογάν εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» που η σύγκρουση έχει εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα, λέγοντας ότι η φιλία της Τουρκίας και με τις δύο χώρες ήταν ο λόγος της μεσολάβησης.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι μια «δίκαιη ειρήνη» δεν θα έχει χαμένο και πως η συνέχιση της σύγκρουσης δεν ωφελεί κανέναν.

«Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε και να συμβάλουμε στις προσπάθειές σας για την εδραίωση της ειρήνης», τόνισε κατά το καλωσόρισμά του, προσθέτοντας: «Εύχομαι οι συναντήσεις και οι συζητήσεις μας να αποδειχθούν ευοίωνες για τις χώρες σας, την περιοχή μας και όλη την ανθρωπότητα».

Ο Ερντογάν επισήμανε ότι τυχόν πρόοδος στις συνομιλίες θα άνοιγε το δρόμο για τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και πως η Τουρκία θα μπορούσε να τους φιλοξενήσει.

Οι συνομιλίες διεξάγονται στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη όπου η τουρκική προεδρία διαθέτει γραφείο.

Οι διαπραγματευτές κάθονται σε ένα τραπέζι πρόσωπο με πρόσωπο, για πρώτη φορά έπειτα από 15 ημέρες, ωστόσο οι ελπίδες για επίτευξη κάποιας συμφωνίας, είναι λιγοστές.

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές έφθασαν χθες Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου μια προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί καμία πρόοδος.

Οι συνομιλίες είχαν διεξαχθεί στη συνέχεια μέσω τηλεδιάσκεψης.

