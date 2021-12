Πάρος: Ναυάγιο με δεκάδες μετανάστες – Τρεις νεκροί

Μόλις λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι -πρόσφυγες και μετανάστες- μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με μετανάστες στη βραχονησίδα Πρασονήσι, βόρεια των Αντικυθήρων έρχονται πληροφορίες ένα ακόμα νέο ναυάγιο με πάνω από 80 άτομα ανοιχτά της Πάρου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Twitter ο λογαριασμός alarm phone, όπου παρέχεται ανεξάρτητη υποστήριξη στους ανθρώπους που διασχίζουν τη Μεσόγειο Θάλασσα, στην προσπάθειά τους να διασχίσουν το Αιγαίο με προορισμό την Ιταλία, το σκάφος έβαλε νερά και οι άνθρωποι βρέθηκαν στο νερό.

Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως τρεις σοροί και 57 άτομα έχουν ήδη περισυλλεγεί από τη θαλάσσια περιοχή μετά την ανατροπή του ιστιοφόρου σκάφους.

BREAKING: 88 people in distress in the #Aegean. We were alerted to yet another shipwreck of a boat on the way from Turkey to Italy. Water is coming into the boat and there are people in the water already!@HCoastGuard is informed. We urge them to rescue now! pic.twitter.com/1FyOXdoUVc

— Alarm Phone (@alarm_phone) December 24, 2021