Παρέλυσε η Γαλλία από τη γενική απεργία για το συνταξιοδοτικό

Μαζικές είναι οι διαδηλώσεις που έγιναν χθες Πέμπτη στη Γαλλία, με τους δρόμους της χώρας να παραλύουν γεμίζοντας από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που διαδήλωσαν εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Μακρόν.

Οι διαδηλώσεις αυτές που έγιναν στο Παρίσι, στη Μασσαλία, στη Τουλούζη, στη Νάντη και στη Νίκαια, ακινητοποίησαν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ο Πύργος του Άιφελ ήταν κλειστός για τους επισκέπτες.

More than a million protesters, chanting slogans like “retirement before arthritis,” took to the streets throughout France to protest President Emmanuel Macron’s plan to raise the legal age of retirement to 64 from 62. https://t.co/S6LQKCPpPM pic.twitter.com/9dzZlfeIpE

Η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις πορείες διαμαρτυρίας για το σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει κατά δύο χρόνια, στα 64 έτη, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη ακόμα και για τα γαλλικά δεδομένα, σίγουρα μεγαλύτερη από εκείνη του 2019 για το συνταξιοδοτικό.

The President of France, Emmanuel Macron, is trying to raise the retirement age from 62 to 64.

So the eight biggest unions across the country called a massive wave of strikes and protests today, with over 200 actions across the country.

pic.twitter.com/WiKOl69nQa

— Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) January 19, 2023