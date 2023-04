Πάπας Φραγκίσκος: Έπλυνε τα πόδια ανήλικων κρατουμένων στην τελετή του Ιερού Νιπτήρος

Μεγάλη Πέμπτη χθες για τους Καθολικούς και ο Πάπας Φραγκίσκος χοροστάτησε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη λειτουργία για τη γέννηση του Ιερατείου. Το απόγευμα ο Ποντίφικας έπλυνε και φίλησε τα πόδια 12 κρατουμένων σε φυλακή ανηλίκων στην Τελετή του Νιπτήρος.

Ήταν το 2013 όταν ο Ποντίφικας άρχισε να διοργανώνει την Τελετή του Νιπτήρος σε φυλακές, σπίτια ηλικιωμένων και με άστεγους αντί για ιερείς στους καθεδρικούς ναούς της Ρώμης, όπως είχαν κάνει οι προκάτοχοί του.

Ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε: «Ο καθένας μας μπορεί να αμαρτήσει, ο καθένας μας. Και αυτή η συνείδηση, αυτή η βεβαιότητα ότι καθένας από εμάς μπορεί να αμαρτήσει είναι που μας δίνει την αξιοπρέπεια, ακούστε αυτή τη λέξη, την αξιοπρέπεια τού να είμαστε αμαρτωλοί».

Pope Francis has washed and dried the feet of a dozen prisoners in a Holy Thursday ritual symbolising humility.

The ritual recalls the foot-washing Jesus performed on his 12 apostles on the night before his death.

