Πανικός από τους ισχυρούς μετασεισμούς στην Κωνσταντινούπολη: Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους

Πανικός επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε την ευρύτερη περιοχή το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Απριλίου. Ακολούθησαν πολλές άλλες δονήσεις, η μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν 5 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα ανοιψτά των ακτών του Σηλυβρίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

The moment a person jumped from the balcony earthquake İstanbul#Deprem #istanbul pic.twitter.com/mka3eJfDb4