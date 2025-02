Μοναδικές στιγμές γέλιου με Σχορτσιανίτη, Ζαρίφη και Φραγκολιά στο pre-game show του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Το Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta έκανε πρεμιέρα την Κυριακή και μετέτρεψε σε… γήπεδο κατάστημα του Βύρωνα, με το ποδοσφαιρικό πάρτι να μεταδίδεται ζωντανά στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε με ένταση τον αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, συνδυάζοντας την αγωνιστική δράση με τη διασκέδαση. Τους φίλους των δυο ομάδων υποδέχθηκαν οι δημοσιογράφοι του αθλητικού portal Gazzetta.gr, Γιάννης Μπαϊρακτάρης και Γιάννης Σαπουτζάκης, συντονίζοντας ένα μοναδικό pre-game show γεμάτο εκπλήξεις.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν οι Κώστας Φραγκολιάς, Κατερίνα Ζαρίφη και Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, δίνοντας έναν χιουμοριστικό τόνο στο ντέρμπι.

Δείτε τις απαντήσεις τους στα… καίρια ερωτήματα που τους τέθηκαν:

https://www.youtube.com/shorts/I9wv-7EDn-I

Ραντεβού στη Νίκαια

Το Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta θα φιλοξενείται κάθε Κυριακή σε ένα διαφορετικό κατάστημα ΟΠΑΠ, θα ξεκινά μια ώρα πριν από το ντέρμπι της ημέρας και θα μεταδίδεται ζωντανά σε όλα τα καταστήματα του δικτύου ΟΠΑΠ.

Το επόμενο Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου και θα είναι αφιερωμένο σε ένα ακόμα ντέρμπι της Super League, μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού.

Το pre-game show για το μεγάλο παιχνίδι, που κάνει σέντρα στις 20:30, θα βγει ζωντανά στις 19:30, από το κατάστημα ΟΠΑΠ που βρίσκεται στην οδό Ανωγείων 6 στη Νίκαια.

18+ επίγειο | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα