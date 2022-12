Παγκόσμιος θρήνος για τον θάνατο του θρυλικού Πελέ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε ο θρυλικός Πελέ. Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο νικήθηκε από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, με τη Βραζιλία να θρηνεί τον θρύλο του ποδοσφαίρου.

Το τελευταίο διάστημα, ο Πελέ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» του Σάο Πάολο.

Ο γιος του, Εντίνιο, οι κόρες του Πελέ, Φλάβια και Κέλι Κριστίνα Νασιμέντο πέρασαν την παραμονή των Χριστουγέννων και τα Χριστούγεννα με τον πολυαγαπημένο πατέρα τους.

Το 2000 σε παγκόσμια δημοσκόπηση της FIFA στο διαδίκτυο για την ανάδειξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή του 20ού αιώνα, ήρθε δεύτερος πίσω από το Ντιέγκο Μαραντόνα, ενώ αντίθετα, στην ψηφοφορία της «FIFA Football family» και των αναγνωστών του περιοδικού «FIFA Magazine» ο Πελέ ήρθε πρώτος.

Τα ατομικά του επιτεύγματα και οι διακρίσεις του τον κατατάσσουν ως τον πιο διάσημο και δημοφιλή όχι μόνο στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία αλλά και στο σύνολο του κόσμου των Σπορ.

Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e

— Isto Não É Podcast (@IstoNaoEPodCast) December 24, 2022