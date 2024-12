Παγκόσμιο σοκ από τις εικόνες φρίκης με την πυρπόληση γυναίκας στο μετρό της Νέας Υόρκης

Οι εικόνες φρίκης με μία γυναίκα να καίγεται ζωντανή, όρθια μέσα σε βαγόνι του μετρό της Νέα Υόρκη, αβοήθητη, κάνουν τον γύρο του κόσμου. Ως δράστης αναγνωρίστηκε και συνελήθφη ο 33χρονος Σεμπαστιάν Ζαπάτα, παράνομος μετανάστης από την Γοαυτεμάλα, αλλά με καθαρό ποινικό μητρώο.

A woman has died after being set on fire while sleeping on a New York City subway train. The incident occurred on Sunday, December 22, at approximately 7:29 am on a stationary F train at the Coney Island-Stillwell Avenue station in Brooklyn

