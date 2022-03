Παγκόσμια ανησυχία: Η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου προειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να επιδιώξει να χρησιμοποιήσει χημικά και βιολογικά όπλα στην Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι η Ουάσιγκτον λειτουργεί εργαστήρια βιοπολέμου στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «παράλογους» και προειδοποιώντας ότι η Μόσχα μπορεί να επιδιώξει να χρησιμοποιήσει χημικά ή βιολογικά όπλα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίθεσης στη γειτονική της χώρα.

Η απάντηση των ΗΠΑ ήρθε λίγες ώρες αφότου η Ρωσία επανέλαβε τις κατηγορίες της ότι η Ουάσιγκτον συνεργάζεται με το Κίεβο για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων στην περιοχή των συνόρων Ουκρανίας-Ρωσίας.

Με μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, χαρακτήρισε τους ρωσικούς ισχυρισμούς «παράλογους» και είπε ότι η Μόσχα είναι «που έχει μακρά και καλά τεκμηριωμένη ιστορία χρήσης χημικών όπλων».

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι «απόπειρες δολοφονίας και δηλητηρίασης» των πολιτικών εχθρών του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, είπε η Ψάκι. «Τώρα που η Ρωσία έκανε αυτούς τους ισχυρισμούς, θα πρέπει όλοι να είμαστε σε επιφυλακή για ενδεχόμενη χρήση χημικών ή βιολογικών όπλων στην Ουκρανία ή για επιχείρηση παραπληροφόρησης», επισήμανε.

Υπουργείο Εξωτερικών και Πεντάγωνο κατήγγειλαν τους ισχυρισμούς της Ρωσίας

Τους ρωσικούς ισχυρισμούς κατήγγειλαν, επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και το Πεντάγωνο. Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Νεντ Πράις, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «εφευρίσκει ψευδή προσχήματα σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις δικές της φρικτές ενέργειες στην Ουκρανία» και είπε ότι η Ουάσιγκτον «συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα και της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα, και δεν αναπτύσσει ούτε κατέχει τέτοια όπλα πουθενά».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, χαρακτήρισε τις ρωσικές κατηγορίες «παράλογες», «γελοίες» και «κακοήθεις». «Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κλασική ρωσική προπαγάνδα», είπε στους δημοσιογράφους.

Φόβοι Τζόνσον για χρήση χημικών από τη Ρωσία

Σε παρόμοιο κλίμα κινήθηκε και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, σε σημερινές του δηλώσεις, ο οποίος τόνισε πως φοβάται ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αναπτύξει χημικά όπλα στην Ουκρανία.

«Αυτά που ακούτε για χημικά όπλα αποτελούν μέρος του σχεδίου τους», είπε ο κ. Τζόνσον σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky News, που θα μεταδοθεί τη νύχτα.

Μάλιστα, ο Μπ. Τζόνσον είπε ότι όσα έχουν ακουστεί από τους Ρώσους περί πρόθεσης των Ουκρανών ή των Αμερικανών για επίθεση με χημικά στο Ντονμπάς βγαίνουν «απευθείας από το εγχειρίδιό τους».

Ρωσία: Η Ουκρανία προχώρησε σε διαγραφή στοιχείων

Η Ουκρανία απέρριψε και αυτή με τη σειρά της τους ρωσικούς ισχυρισμούς, με έναν εκπρόσωπο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λέει ότι το Κίεβο «αρνείται αυστηρά κάθε τέτοιο ισχυρισμό».

Απάντηση από τη Μόσχα δεν έχει υπάρξει έως τώρα.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε την Ουάσιγκτον να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητές της στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ζαχάροβα είπε ότι η Ρωσία κατέχει έγγραφα που δείχνουν ότι το ουκρανικό υπουργείο Υγείας είχε διατάξει την καταστροφή δειγμάτων πανώλης, χολέρας, άνθρακα και άλλων παθογόνων παραγόντων πριν από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην Ουκρανία.

Η Ζαχάροβα είπε ότι τα έγγραφα που ανακάλυψαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία δείχνουν «μια επείγουσα προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία στρατιωτικών βιολογικών προγραμμάτων», που χρηματοδοτούνται από το Πεντάγωνο.

«Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα συστατικά βιολογικών όπλων αναπτύχθηκαν σε βιοεργαστήρια της Ουκρανίας που βρίσκονται κοντά στα σύνορά μας. Η έκτακτη καταστροφή επικίνδυνων παθογόνων παραγόντων στις 24 Φεβρουαρίου ήταν ένα απαραίτητο βήμα με στόχο την απόκρυψη του γεγονότος ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ είχαν παραβιάσει το Άρθρο 1 της Σύμβασης για τα Βιολογικά και Τοξινικά Όπλα», συμπλήρωσε.

Κίνα: Οι ΗΠΑ έχουν 336 εργαστήρια σε 30 χώρες

Παράλληλα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη ότι «οι ΗΠΑ έχουν υπό τον έλεγχό τους 336 εργαστήρια σε 30 χώρες, εκ των οποίων τα 26 είναι μόνο στην Ουκρανία». Κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ «να δώσουν πλήρη απολογισμό των βιολογικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και να υποβληθούν σε πολυμερή επαλήθευση».

Πάντως, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς της Ρωσίας και της Κίνας ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, είπε ότι ο παγκόσμιος οργανισμός «δεν έχει πληροφορίες για να επιβεβαιώσει αναφορές για αυτού του είδους τα εργαστήρια».

«Οι συνάδελφοί μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που συνεργάζονται με την ουκρανική κυβέρνηση είπαν ότι δεν γνωρίζουν οποιαδήποτε δραστηριότητα εκ μέρους της ουκρανικής κυβέρνησης, η οποία δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις της από τη διεθνή συνθήκη, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ή βιολογικών όπλων», είπε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντιζαρίκ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν την Κίνα ότι «απηχεί» τις «θεωρίες συνωμοσίας» της Μόσχας.

