Τουρκία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, λόγω του κορονοϊού

Αλαλούμ επικρατεί στην Τουρκία εξαιτίας της εκθετικής αύξησης στον αριθμό θύματων από κορωνοϊό, με την κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν να περνά από ισχυρή δοκιμασία. Εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων, την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας.

Η συγκεκριμένη κίνηση του Σουλεϊμάν Σοϊλού φτάνει δύο ημέρες μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε 31 μεγάλες πόλεις της χώρας, που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να σπεύσουν πανικόβλητοι στα εμπορικά καταστήματα για να προλάβουν να ανεφοδιαστούν πριν κλείσουν.

«Ας με συγχωρέσουν το έθνος μου, το οποίο ουδέποτε ήθελα να βλάψω και ο πρόεδρός μας, στον οποίο θα παραμείνω πιστός για όλη μου τη ζωή. Αποχωρώ από το αξίωμα του υπουργού Εσωτερικών που είχα την τιμή να υπηρετώ», ανέφερε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού στην ανακοίνωσή του.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας που ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής πρόκειται να λήξει απόψε τα μεσάνυχτα.

#BREAKING Turkish Interior Minister Suleyman Soylu announces he is stepping down

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 12, 2020