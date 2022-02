Ουκρανός μπαίνει μπροστά από ρωσικό τανκ για να το σταματήσει

Τη στιγμή που Ουκρανός πολίτης επιχειρεί να σταματήσει ρωσικό τανκ κατέγραψε κάμερα και το βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση, «Στο βίντεο, ένας άνδρας θέλει να σταματήσει ένα ρωσικό τανκ και ορμάει σε αυτό. Το τανκ σταμάτησε και ο άνδρας απομακρύνθηκε από τους ντόπιους».

In the video, a man wants to stop a Russian tank and rushes under it. The tank stopped and the man was taken away by locals.

This is a real People’s War. pic.twitter.com/5qxLaYZzoU

