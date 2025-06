Ουκρανικό σφυροκόπημα με drones σε ρωσικές βάσεις – Καταστράφηκαν 40 βομβαρδιστικά

Ένα σημαντικό πλήγμα κατάφερε η Ουκρανία κατά της ρωσικής αεροπορίας το μεσημέρι της Κυριακής 1ης Ιουνίου, παραμονή των προγραμματισμένων συζητήσεων Κιέβου – Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, από τη μαζική επίθεση καταστράφηκαν πάνω από 40 αεροσκάφη. Η επίθεση έφερε την κωδική ονομασία «Web» και στόχευσε σε τουλάχιστον τέσσερις αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας και συγκεκριμένα τις Μπελάγια, Ντιαγκίλεβο, Ολένια και Ιβάνοβο.

MAJOR BREAKING NEWS: Over 40 Russian warplanes reportedly hit in massive Ukrainian drone strike.



Ukraine’s SBU has launched a major drone operation, reportedly damaging more than 40 Russian aircraft — including A-50, Tu-95, and Tu-22M3 bombers.



