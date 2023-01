Ουκρανία: Βίντεο – σοκ από την στιγμή που συνετρίβη το ελικόπτερο

Ολοένα και περισσότερα ντοκουμέντα έρχονται στο φως, σχετικά με την συντριβή ελικοπτέρου που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στα προάστια του Κιέβου, με θύματα, μεταξύ άλλων, 3 παιδιά και τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, όπως και δύο άλλα στελέχη του.

Τα τελευταία βίντεο απεικονίζουν το ελικόπτερο κατά την ώρα της συντριβής, αλλά και την καταστροφή που άφησε πίσω του όταν κατέπεσε κοντά σε έναν παιδικό σταθμό στην πόλη Μπροβάρι, έξω απ’ το Κίεβο. Τα βίντεο δείχνουν το κτήριο που στέγαζε τον παιδικό σταθμό να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ ακούγονται κραυγές ανθρώπων:

A helicopter is reported to have crashed in #Brovary, #Kyiv region. pic.twitter.com/xNbhJA93ok

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023