Ουκρανία: Τυλιγμένο στο σκοτάδι το Κίεβο – Χωρίς ρεύμα και νερό από τους βομβαρδισμούς

Χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε σήμερα το Κίεβο έπειτα από νέα ρωσικά πλήγματα που επηρέασαν και άλλες πόλεις της χώρας.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες προσπαθούν να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις προμήθειας ενέργειας της Ουκρανίας. Σήμερα, εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας», ανέφερε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας, Κιρίλο Τιμοσένκο.

«Ένα διώροφο κτίριο καταστράφηκε. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν», δήλωσε η περιφερειακή διοίκηση του Κιέβου στο Telegram, χωρίς να δίνει άλλες πληροφορίες. Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό πως οι νεκροί ανέβηκαν στους τέσσερις.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε από την πλευρά του πως επλήγη «μια εγκατάσταση υποδομών», ανακοινώνοντας ότι η παροχή νερού «διακόπηκε παντού στο Κίεβο» εξαιτίας των πληγμάτων.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης, Ολεξίι Κουλέμπα, ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι «όλη η περιοχή είναι χωρίς φως».

NATO air defense failure in Kiev. Destroyed civilian areas again. pic.twitter.com/nXJr2zUmlz

Η ουκρανική ιδιωτική εταιρία παροχής ενέργειας DTEK επιβεβαίωσε στο Telegram πως εφαρμόστηκαν «έκτακτες διακοπές ρεύματος στο Κίεβο» στην προσπάθεια να «σταθεροποιηθεί η κατάσταση όσο είναι δυνατό».

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές εκρήξεις στην πρωτεύουσα.

Στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν υποσταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε δύο συνοικίες, σύμφωνα με το κυβερνήτη Μαξίμ Κοζίτσκι.

Kiev is bombarded again by the pigs from Russia.

When will nato perform!

Close the skies and give Ukraine long-range missiles that can reach the Kremlin!

You have to do the same back!#Kyiv #kiev #Ukraine️#russia #kremlin pic.twitter.com/UECdgcFU0Z

— Rotterdamrico (@ricorotterdam) November 15, 2022