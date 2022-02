Ουκρανία: Τρόμος στο Κίεβο από απανωτές εκρήξεις

Ακόμα ένα βράδυ αγωνίας καλούνται να περάσουν οι κάτοικοι στην Ουκρανία. Πριν λίγη ώρα μάλιστα πριν από λίγη σημειώθηκαν εκρήξεις στο Κίεβο.

Όπως αναφέρει το CNN οι εκρήξεις αυτές είναι οι σφοδρότερες που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Οι σειρήνες ήχησαν όπως αναφέρει το διεθνές δίκτυο μετά τις εκρήξεις.

Massive blast just outside of #Kyiv reportedly captured in camera.

