Ουκρανία: Σοκαριστικές εικόνες με πτώματα αμάχων στο Κίεβο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες, που δημοσίευσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι και μέλος των διαπραγματευτών Μιχαήλ Ποντόλιακ, από το Κίεβο. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με πτώματα ανδρών και γυναικών. Ο ίδιος σχολιάζει ότι πρόκειται για «τα χειρότερα εγκλήματα του Ναζισμού».

Kyiv region. 21st century Hell. Bodies of men and women, who were killed with their hands tied. The worst crimes of Nazism have returned to 🇪🇺. This was purposely done by 🇷🇺. Impose an embargo on energy resources, close seaports. Stop the murders! pic.twitter.com/5QIgUB8qfr

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022