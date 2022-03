Ουκρανία: Σκότωσαν τον δήμαρχο του Γκοστομέλ την ώρα που μοίραζε τρόφιμα σε άμαχους

Ο δήμαρχος του Γκοστομέλ, Γιούρι Πριλίπκο, έπεσε νεκρός από πυρά, την ώρα που μοίραζε ψωμί και φάρμακα σε αμάχους και ανθρώπους που είχαν ανάγκη, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky News, το Γκοστομέλ βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, ενώ εκεί βρίσκεται και το αεροδρόμιο με το ίδιο όνομα, το οποίο αποτελεί βασικό στρατηγικό σημείο που είναι μάλιστα στο επίκεντρο των μαχών μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, ο Γιούρι Πριλίπκο πέθανε ενώ μοίραζε ψωμί και φάρμακα σε όσους χρειάζονται βοήθεια στην πολιορκημένη περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του το δημοτικό συμβούλιο του Γκοστομέλ αναφέρει ότι «πέθανε ως ήρωας», προσθέτοντας ότι είναι αδύνατο να γίνει αμέσως η κηδεία λόγω του πολέμου.

