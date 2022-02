Ουκρανία: Σκληρές μάχες στο Κίεβο – Εκρήξεις και αεροπορικές επιδρομές

Η νύχτα στο Κίεβο ήταν πολύ δύσκολη μετά από μια τρίτη ημέρα μαχών σε όλη την Ουκρανία και ενώ τα ρωσικά στρατεύματα έχουν λάβει εντολή για επίθεση σε όλα τα μέτωπα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό CNN, τεράστια έκρηξη καταγράφηκε στα νοτιοδυτικά του Κιέβου. Η έκρηξη σημειώθηκε, ειδικότερα, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Μία δεύτερη έκρηξη συγκλόνισε το δυτικό Κίεβο λίγο πριν τη 01:00 τοπική ώρα. Η δεύτερη έκρηξη προήλθε επίσης από το νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, προς την κατεύθυνση του δεύτερου μεγάλου αεροδρομίου της πόλης.

Νωρίτερα το βράδυ ηχούσαν σειρήνες πολέμου στο Κίεβο. Οι πολίτες της Ουκρανίας ζουν κάτω από το καθεστώς του απόλυτου τρόμου τη στιγμή που δεκάδες άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν σε άλλη χώρα για να γλιτώσουν από τον εφιάλτη του πολέμου.

❗️ A massive explosion in #Kyiv

It is reported that an oil depot near #Vasylkiv is on fire as a result of the strike. If this is true, a large-scale technogenic and environmental catastrophe is possible. pic.twitter.com/Yq1mx6ZNKZ

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022