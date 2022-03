Προ των πυλών του Κιέβου ρωσικά τανκς

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της εισβολής, οι Ρώσοι έφτασαν προ των πυλών του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα δραματική είναι η κατάσταση στην πολιορκημένη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. «Ο κόσμος έχει αρχίσει να τσακώνεται για τα τρόφιμα», σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Όλα αυτά την ώρα που ΗΠΑ και Βρετανία ανησυχούν ότι ίσως η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά και βιολογικά όπλα στην Ουκρανία.

Τα ρωσικά τανκς έφθασαν σήμερα στις βορειοανατολικές παρυφές της ουκρανικής πρωτεύουσας, την οποία απειλούν να περικυκλώσουν αφού έφθασαν ήδη στα βόρεια και δυτικά προάστιά της.

Δείτε βίντεο με προετοιμασίες Ουκρανών στο Κίεβο

Μια ομάδα του AFP είδε στήλες καπνού να υψώνονται από το χωριό Σκιμπίν, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το τελευταίο φράγμα των ουκρανικών δυνάμεων πριν από τη βορειοανατολική είσοδο του Κιέβου.

Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πολέμησαν σκληρά στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να κρατήσουν τον έλεγχο του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την πρωτεύουσα, βασικής βορειοανατολικής εισόδου της.

Κατεστραμμένο ρωσικό τανκ κοντά στο Κίεβο / AP Photo/Felipe Dana

Ουκρανία: Μάχες με ρωσικές φάλαγγες και «βροχή» πυραύλων της Μόσχας

«Στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη στο Σκιμπίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιώτης, ονόματι Σεργκίι, ο οποίος είπε πως μια φάλαγγα ρωσικών αρμάτων μάχης καταστράφηκε εν μέρει.

Σήμερα προς το μεσημέρι, βροχή ρωσικών πυραύλων Grad έπεσε στο έρημο χωριό Βελίκα Ντιμέρκα, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα όρια του Κιέβου, μερικοί από τους οποίους προσγειώθηκαν καμιά εικοσαριά μέτρα από την ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι πύραυλοι έπληξαν πολλά σπίτια του χωριού, στο οποίο πλησίαζαν τις τελευταίες ημέρες τα ρωσικά στρατεύματα και όπου οι ουκρανικές δυνάμεις διαθέτουν μόνον ελάχιστη παρουσία.

«Οι Ρώσοι μπήκαν σήμερα το πρωί στο χωριό», δήλωσε ένας 38χρονος κάτοικος, ο Βασίλ Ποπόφ. «Είναι τρομακτικό, αλλά τι θέλετε να κάνουμε, κατοικούμε εδώ και δεν υπάρχει κάποιο μέρος που να μπορούμε να πάμε ή να καταφύγουμε».

Αφότου ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν σε πολλά μέτωπα γύρω από το Κίεβο, προκαλώντας στους Ουκρανούς φόβο ότι αργά ή γρήγορα θα περικυκλώσουν την πρωτεύουσά τους.

Κατεστραμμένο ρωσικό τανκ κοντά στο Κίεβο / AP Photo/Felipe Dana

Από τις πρώτες μέρες κατάφεραν να φθάσουν μέχρι τις βορειοανατολικές παρυφές της πρωτεύουσας, κυρίως κοντά στις πόλεις Ιρπίν και Μπούτσα, που βομβαρδίζονται εντατικά εδώ και πάνω από μία εβδομάδα και απ’ όπου οι κάτοικοι έφυγαν μαζικά.

Βορειοανατολικά του Κιέβου, τα ρωσικά άρματα μάχης προωθήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα τουλάχιστον 80 χλμ., για να φθάσουν τις τελευταίες ημέρες στα χωριά που βρίσκονται δίπλα στο Κίεβο, όπως η Βελίκα Ντιμέρκα.

Ουκρανία: Σε φρούριο έχει μετατραπεί το Κίεβο

Γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα του Κιέβου, που είχε πριν από τον πόλεμο σχεδόν 3,5 εκατ. κατοίκους, οι ουκρανικές αρχές δεν διαθέτουν πλέον σήμερα παρά μόνο δρόμους που πηγαίνουν προς τον νότο για την απομάκρυνση των αμάχων και τον ανεφοδιασμό της πόλης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ο μισός πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Κιέβου έχει φύγει αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.

Ουκρανός στρατιώτης παίρνει θέση μάχης στα περίχωρα του Κιέβου / AP Photo/Vadim Ghirda

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας στους δύο κατοίκους του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη. Σήμερα, κάτι λιγότερο από δύο εκατομμύρια κάτοικοι βρίσκονται εδώ», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση.

«Ωστόσο, το Κίεβο έχει μετατραπεί σε φρούριο» είπε ο Κλίτσκο, κατά τη 15η ημέρα της ρωσικής εισβολής: «Κάθε δρόμος, κάθε κτίριο, κάθε σημείο ελέγχου έχει οχυρωθεί».

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του ουκρανικού εδάφους στις 24 Φεβρουαρίου, την οποία χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», αναγκάζοντας περισσότερους από 2,3 εκατ. ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να γίνουν πρόσφυγες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ.

Στη Βέλικα Ντιμέρκα, 5 χιλιόμετρα από το Κίεβο, στρατιώτες και κάτοικοι ζουν υπό διαρκή βομβαρδισμό

Αψηφώντας τον παγωμένο άνεμο, πέντε Ουκρανοί στρατιώτες, εξοπλισμένοι με έναν αντιαρματικό πύραυλο Javelin, φυλούν την είσοδο της Βέλικα Ντιμέρκα, στο τελευταίο οδόφραγμα που χωρίζει το βορειοανατολικό άκρο του Κιέβου από τα ρωσικά τεθωρακισμένα.

Ξαφνικά, μια βροχή πυραύλων Grad πέφτει σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τους στρατιώτες που τρέμουν από το κρύο, σηκώνοντας ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης.

Λίγα μέτρα πιο κει, ο Βασίλ Ποπόφ βγάζει το κεφάλι του από τη μισάνοιχτη πόρτα ενός μίνι-μάρκετ. Αναστενάζει με την ιδέα ότι ο πόλεμος έφτασε στην πόλη του. «Οι Ρώσοι ήταν εδώ χθες τη νύχτα, πυροβολούσαν», λέει ο 38χρονος, με τα μάτια δακρυσμένα από το κρύο. «Δεν κοιμάμαι καθόλου. Μόλις ακουστεί ο παραμικρός θόρυβος τρέχω στο παράθυρο για να δω τι συνέβη, αν κάποιος ετοιμάζεται να μπει» στο σπίτι, λέει.

Στη βορειοδυτική πλευρά της πρωτεύουσας, οι σφοδροί βομβαρδισμοί εδώ και πάνω από μία εβδομάδα έχουν καταστρέψει ολόκληρες συνοικίες σε ορισμένες κοινότητες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν τα σχεδόν αδιάκοπα πυρά του πυροβολικού για να φύγουν από τις εργατουπόλεις –όπως την Μπούτσα και το Ιρπίν– και να φτάσουν στην πρωτεύουσα, όπου η κατάσταση ήταν πιο ήσυχη.

Νέο μέτωπο

Μέχρι πρόσφατα, τα βορειοανατολικά προάστια του Κιέβου είχαν γλιτώσει.

Η Βέλικα Ντιμέρκα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Όχι μακριά από εκεί, περνά ο αυτοκινητόδρομος που επιχειρούν να ακολουθήσουν οι Ρώσοι για να διεισδύσουν στην πόλη.

Την Τρίτη, οι ουκρανικές δυνάμεις απώθησαν μια φάλαγγα ρωσικών αρμάτων μάχης, καταστρέφοντάς την εν μέρει. Όμως οι Ρώσοι δεν απομακρύνθηκαν πολύ.

Τοποθετημένος κάτω από ένα δέντρο, κοντά στο οδόφραγμα, ο αμερικανικός αντιαρματικός πύραυλος είναι το έσχατο όπλο που διαθέτουν οι Ουκρανοί στρατιώτες για να αντιμετωπίσουν τα εχθρικά στρατεύματα. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ αύξησαν τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία για να τη βοηθήσουν να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση. Όμως η στήριξη αυτή δεν πείθει τους κατοίκους.

«Γιατί, αν το ΝΑΤΟ είναι τόσο ισχυρό, δεν κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω από την Ουκρανία;» ρωτάει, με απελπισία, ο Γκριγκόρι Κούσκα.

«Γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τη νύχτα; Γιατί η οικογένειά μου, η εγγονή μου, τα παιδιά μου, γιατί τρέχουμε από υπόγειο σε υπόγειο», ρωτάει ο συνταξιούχος άνδρας, κοντά σε μια ομάδα στρατιωτών που προσπαθούν να ζεστάνουν τα χέρια τους σε μια φωτιά.

Το ΝΑΤΟ αρνείται να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, φοβούμενο ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης.

Η αντίσταση των κατοίκων

«Την περασμένη νύχτα έπεσαν πύραυλοι Grad εδώ», αφηγείται ο Σέρχιι, ένας από τους στρατιώτες στο οδόφραγμα της Βέλικα Ντιμέρκα. «Προσπαθούμε να απομακρύνουμε τις γιαγιάδες. Αλλά δεν θέλουν να φύγουν», λέει.

Όσοι δεν έφυγαν περνούν τον χρόνο τους πίσω από τους φράχτες των ξύλινων σπιτιών τους. «Δεν φοβάμαι να πεθάνω. Φοβάμαι για τα παιδιά και τα εγγόνια μου», λέει η 75χρονη Βαλεντίνα Ρουτ, ταΐζοντας τις κότες της.

«Αν μπουν στο Κίεβο, τι θα κάνουν; Πώς θα καταφέρουν να κρατηθούν στην εξουσία;» διερωτάται ο Ρομάν Ταρανένκο, 47 ετών. «Οι άνθρωποι θα τους πυροβολούν απ’ όλα τα σπίτια, θα καίνε τα αυτοκίνητά τους. Δεν θα μείνουν ποτέ στην εξουσία, ακόμη και με τα όπλα».

Η Μαριούπολη λιμοκτονεί, σοκαριστικές μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη, η οποία λιμοκτονεί.

Πολιορκημένοι εδώ και πολλές ημέρες από τα ρωσικά στρατεύματα, οι κάτοικοι της πόλης δεν διαθέτουν πλέον ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο.

Στο μεταξύ, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες προσπάθειες εκκένωσης αμάχων και μεταφοράς προμηθειών στη Μαριούπολη, ωστόσο έχουν αποτύχει παταγωδώς. Νωρίτερα σήμερα, η Ουκρανία είπε ότι μια ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή που κατευθυνόταν προς την πόλη αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω λόγω των συγκρούσεων.

Ο Σάσα Βόλκοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην Ουκρανία, περιέγραψε τις φρικτές σκηνές που διαδραματίζονται στη Μαριούπολη, κατά την 15η ημέρα του πολέμου. Η πόλη βρίσκεται υπό συνεχή πολιοκία και είναι χωρίς νερό, ηλεκτρισμό και υπηρεσίες διαδικτύου εδώ και μέρες, καθώς υφίσταται σχεδόν συνεχείς βομβαρδισμούς από τα ρωσικά στρατεύματα που την έχουν περικυκλώσει.

Τώρα, ο κ. Βολκόφ λέει ότι οι άνθρωποι «άρχισαν να επιτίθενται ο ένας στον άλλον για να βρουν φαγητό». Σε ένα ηχητικό που δημοσίευσε ο Ερυθρός Σταυρός στον λογαριασμό του στο Twitter, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας περιέγραψε πως οι άνθρωποι «αρρωσταίνουν ήδη λόγω του κρύου. Δεν έχουν πού να πάνε. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι περιορισμένοι σε μικρούς χώρους».

Τόνισε ακόμη ότι ενώ μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν φαγητό, «δεν είμαι σίγουρος πόσο θα κρατήσει αυτό. Φέρνουμε το φαγητό που έχουμε στα σπίτια μας και πάμε και σε άλλα κατεστραμμένα σπίτια των συναδέλφων μας για να πάρουμε όσα τρόφιμα έχουν απομείνει. Έχουμε φαγητό για μερικές ημέρες», σημείωσε ο κ. Βολκόφ.

«Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να τσακώνονται για το φαγητό. Κάποιοι κατέστρεψαν το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου για να του πάρουν τη βενζίνη, είπε ο Σάσα Βολκόφ που εργάζεται για τον Ερυθρό Σταυρό. Έχει ήδη οργανωθεί μια «μαύρη αγορά» όπου μπορεί κανείς να βρει λαχανικά, όχι όμως και κρέας, πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι δεν έχουν πού να πάνε και συχνά μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται στην πόλη επισκέφθηκαν τα κατεστραμμένα σπίτια για να δώσουν τρόφιμα στους ενοίκους τους, για να επιβιώσουν για λίγες ημέρες.

«Πολλοί από εμάς αρρωστήσαμε εξαιτίας του κρύου και της υγρασίας», πρόσθεσε.

Περίπου 65 άνθρωποι κρύβονται στο κτίριο όπου βρίσκεται ο Βολκόφ. «Το καταφύγιο στο υπόγειο είναι αποκλειστικά για τα παιδιά και τις μητέρες τους. Όλοι άλλοι, άνω των 12 ετών, κοιμούνται στα γραφεία» εξήγησε.

Αντιδήμαρχος Μαριούπολης: 1.207 πτώματα περισυλλέγονται από τους δρόμους

Σε δηλώσεις του, ο αντιδήμαρχος της πολιορκούμενης Μαριούπολης λέει ότι δεν γνωρίζει πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί συνολικά στην πόλη, αλλά ο πιο πρόσφατος αριθμός είναι 1.207.

Αυτά είναι «απλώς πτώματα που μαζέψαμε από το δρόμο», είπε ο Σερχέι Ορλόφ στο BBC και πρόσθεσε ότι 47 άνθρωποι είχαν ταφεί σε έναν ομαδικό τάφο καθώς δεν ήταν δυνατό να φτάσουν σε χώρους ταφής έξω από την πόλη. «Δεν ταυτοποιήθηκαν όλοι», σημείωσε.

Οι κάτοικοι σκάβουν διαρκώς μαζικούς τάφους, καθώς είναι αδύνατον να θάβουν τους νεκρούς κατά μονάδες.

Νέα αεροπορική επίθεση στη Μαριούπολη

Σε βίντεο που ανήρτησαν ουκρανικά ΜΜΕ φαίνεται νέα επίθεση στη Μαριούπολη, στην ίδια περιοχή όπου βομβαρδίστηκε χθες Tετάρτη νοσοκομείο παίδων, με τρεις νεκρούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει διεθνής κατακραυγή, αν και η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι το εν λόγω νοσοκομείο είχε εκκενωθεί.

Δέος προκαλεί ο τεράστιος κρατήρας που διακρίνεται στο βίντεο εν μέσω της κατεστραμμένης πόλης.

