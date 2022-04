Ουκρανία: Οι τελευταίες φωτογραφίες του Moscva λίγο πριν βυθιστεί

Φωτογραφίες του φλεγόμενου ρωσικού καταδρομικού πλοίου «Moskva» δημοσιεύθηκαν στο Twitter, δείχνοντας την κλίση που είχε πάρει η ρωσική ναυαρχίδα στη Μαύρη Θάλασσα πριν τελικά βυθιστεί.

Το «Moskva», που είχε συμμετοχή σε όλες τις ρωσικές εκστρατείες στον 21ο αιώνα, επλήγη σύμφωνα με τους Ουκρανούς από δύο πυραύλους κρουζ Neptune που οδήγησαν στη βύθισή του. Από την πλευρά τους ωστόσο οι Ρώσοι δεν έχουν αποκαλύψει μέχρι και σήμερα τους λόγους από τους οποίους ξέσπασε η πυρκαγιά που οδήγησε στην καταστροφή της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB

PHOTOS: Images have emerged of the Russian cruiser 'Moskva', damaged by Ukrainian anti-ship missiles prior to its sinking.pic.twitter.com/Mqib2MuvN4

— Conflict News (@Conflicts) April 17, 2022