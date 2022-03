Ουκρανία: Οι Ρώσοι ισοπεδώνουν την πόλη Μικολάιβ

Σφοδροί βομβαρδισμοί από τις ρωσικές δυνάμεις ξέσπασαν γύρω από την πόλη Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία το βράδυ της Παρασκευής.

Τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυρκαγιές στην περιοχή και ο Βιτάλι Κιμ, επικεφαλής της Διοίκησης της Περιφέρειας Μικολάιβ, είπε ότι υπήρχαν «ενεργές εχθροπραξίες κοντά στην Γκουρίεβκα», στα βόρεια της πόλης.

«Προσπαθούμε να τους ωθήσουμε περισσότερο», είπε ο Κιμ στο κανάλι του στο Telegram. Σε μια σειρά μηνυμάτων, ο Κιμ είπε ότι ο βομβαρδισμός ισοδυναμούσε με «αδιάκριτους πυροβολισμούς εναντίον πολιτών», συμπεριλαμβανομένου ενός καφέ και πολυκατοικίας.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν περιορισμένη επιτυχία στην εξασφάλιση της εκκένωσης Ουκρανών αμάχων από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο την Παρασκευή.

Grad MLRS shelling on UA positions in Mykolaiv

(the city is half encircled and guarded by UA 57. th motorized brigade ,a quite large force)

