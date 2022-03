Ουκρανία: Οι νέες διαπραγματεύσεις έφεραν άνοδο στα χρηματιστήρια

Ανακάμπτουν οι ευρωπαϊκές αγορές με φόντο το νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι δύο πλευρές κάθονται ξανά στο τραπέζι για τέταρτη φορά, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24/2.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 1,0%, παρατείνοντας τα κέρδη που κατέγραψε την Παρασκευή όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε λόγο για θετικές αλλαγές στις συνομιλίες με την Ουκρανία. Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών κατέγραψαν νωρίτερα τη μεγαλύτερη άνοδο, ενισχυόμενες κατά 4,0%, με τη μετοχή της Volkswagen να σημειώνει άλμα 7,6%.

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 842,67 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,78%.

Πάντως στη σκιά των νέων συνομιλιών η Ρωσία σήμερα το πρωί προχώρησε στον βομβαρδισμό εννιαόροφης πολυκατοικίας στο Κίεβο η οποία προκάλεσε τουλάχιστον τον θάνατο ενός ανθρώπου και δώδεκα τραυματίες.

Οι νέες διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ξεκίνησε πριν από λίγο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τον νέο γύρο επαφών επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής και ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την έκβαση των συνομιλιών.

Ο νέος γύρος συνομιλιών ήταν να ξεκινήσει στις 10:30 ώρα Κιέβου (και Ελλάδας), ωστόσο επειδή θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη οι πληροφορίες που έρχονται στο φως μέχρι στιγμής είναι περιορισμένες.

Ο Αλεξέι Αρέστοβιτς, σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων του Κιέβου και της Μόσχας θα είναι σε μορφή τηλεδιάσκεψης, καθώς θα είναι πιο αποτελεσματικό

από το να πηγαίνουν στη Λευκορωσία κάθε φορά, αναφέρει το RIA Novosti.

«Σε μορφή βίντεο, γιατί αποφασίσαμε ότι ήταν πιο αποτελεσματικό από το να

πηγαίνουμε στη Λευκορωσία κάθε φορά», είπε ο Αρέστοβιτς στον αέρα του τηλεοπτικού καναλιού της Ουκρανίας , απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. Είπε επίσης ότι η ομάδα των διαπραγματευτών από την Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη.

Το μήνυμα του Ουκρανού διαπραγματευτή λίγο πριν τις συνομιλίες

Μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έστειλε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχάιλο Ποντόλιακ πριν την έναρξη του δ’ γύρου συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία.

«Διαπραγματεύσεις. Γύρος τέταρτος. Για την ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων και τις εγγυήσεις ασφάλειας. Δύσκολη συζήτηση. Παρόλο που η Ρωσία καταλαβαίνει την ανοησία των επιθετικών ενεργειών της, συνεχίζει ακόμα να έχει την ψευδαίσθηση ότι οι 19 μέρες βίας απέναντι σε ειρηνικές πόλεις είναι η σωστή στρατηγική», έγραψε.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022