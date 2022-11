Ουκρανία: Ο Σον Πεν παρέδωσε αυτοπροσώπως το Όσκαρ του στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο βραβευμένος με το Όσκαρ, Αμερικανός ηθοποιός, Σον Πεν, επισκέφτηκε και πάλι την Ουκρανία. Μπορεί να βρέθηκε για τρίτη φορά στην εμπόλεμη χώρα, ωστόσο αυτή τη φορά, η επίσκεψη έγινε για έναν συγκεκριμένο και ιδιαίτερο λόγο…

Αυτή τη φορά, ο Σον Πεν βρέθηκε στην Ουκρανία για να παραδώσει στον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Όσκαρ που του απένειμε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Όπως είπε ο Σον Πεν, παρέδωσε το Όσκαρ στον Ζελένσκι ως σύμβολο πίστης στην νίκη της Ουκρανίας. «Κράτα το μέχρι τη νίκη» φέρεται να είπε ο Σον Πεν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από το βίντεο της παράδοσης του Όσκαρ, όπως το δημοσιοποίησε ο σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, ο Άντον Γερασένκο, ο Σον Πεν ακούγεται να λέει πως είναι ένα ανόητο, συμβολικό «δώρο», αλλά τον κάνει να νιώθει λίγο καλύτερα αν ξέρει ότι είναι στην Ουκρανία.

Sean Penn has given his Oscar to Ukraine – @ZelenskyyUa

Thank you, sir!

