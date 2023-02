Ουκρανία: «Μέχρι το τέλος του χρόνου η Ρωσία θα έχει καταλάβει Κίεβο, Χάρκοβο και Οδησσό» λέει ο Καντίροφ

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτης της Τσετσενίας, λέει σε συνέντευξή του που προβλήθηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του χρόνου και ότι θα ήταν λάθος να διαπραγματευτεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δυνάμεις του Καντίροφ έχουν διαδραματίσει έναν προβεβλημένο ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στο έδαφός της πριν από σχεδόν ένα χρόνο, με τον ίδιο τον τσετσένο πρόεδρο να έχει συνάψει, ανεπισήμως, συμμαχία με τον επικεφαλής της πολιτοφυλακής Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν και με άλλους σκληροπυρηνικούς εθνικιστές, οι οποίοι στηρίζουν τον πόλεμο.

Kadyrov tells Skabeyeva Russia still hasn't started anything. If they did, there would be nothing left of several Ukrainian cities and places, he says, smiling. pic.twitter.com/UIvBwJRrle

Σε συνέντευξή του που προβλήθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya-1 ο Καντίροφ είπε ότι η Ρωσία διαθέτει τις δυνάμεις για να καταλάβει την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο – απ’ όπου απωθήθηκαν τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου – και ότι χρειάζεται να καταλάβουν την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και το βασικό της λιμάνι, την Οδησσό.

“Πιστεύω ότι, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχουμε κατά 100% ολοκληρώσει τον σημερινό μας στόχο”, είπε ο Καντίροφ.

Με καμία πλευρά να μην είναι έτοιμη για υποχωρήσεις έχει υπάρξει μικρή προοπτική για ειρηνευτικές συνομιλίες από τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Ramzan Kadyrov says that Zelensky and his gang are terrorists and must be destroyed.

He shows a gun similar to what Hitler used to commit suicide and recommends it for Zelensky. pic.twitter.com/737TnNIjD0

— Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) February 13, 2023