Ουκρανία: Καταστράφηκαν οι γέφυρες προς το Σεβεροντονέτσκ

Όλες οι γέφυρες προς την πολιορκούμενη, από τις ρωσικές δυνάμεις, πόλη Σεβεροντονέτσκ στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας έχουν καταστραφεί, καθιστώντας αδύνατη την απομάκρυνση των αμάχων που παραμένουν εκεί, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι κάποια «πρόσβαση» στην πόλη παραμένει.

Την ίδια στιγμή, αδύνατη παραμένει και οποιαδήποτε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους πολίτες.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι έγραψε στην εφαρμογή Telegram ότι η Ρωσία δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης και ότι «ένα μέρος» της παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

1⃣❗️All bridges leading across the Siverskyi Donets River to #Severodonetsk were destroyed, but part of the city remains under #Ukraine️ `s control, says Serhiy Haidai, head of Luhansk Regional Military Administration. pic.twitter.com/vXuSFBYDlT

