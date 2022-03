Ουκρανία: Η Ρωσία βομβάρδισε το προξενείο της Αλβανίας στο Χάρκοβο

Αεροπορικές επιθέσεις κατά του προξενείου της Αλβανίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας εξαπέλυσε χθες Τρίτη η Ρωσία, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του αλβανικού υπουργείου Εξωτερικών που καταδίκασε «έντονα» τη ρωσική ενέργεια.

Στόχος αεροπορικών πυραυλικών επιθέσεων έγινε χθες Τρίτη το προξενείο της Αλβανίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς, όπως ανακοίνωσαν οι αλβανικές αρχές αλλά φαίνεται και από τις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Την επίθεση γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας, το οποίο με ανακοίνωσή του καταδίκασε «έντονα» τη ρωσική ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του προξενικού κτιρίου, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Οι δράστες θα αντιμετωπίσουν συνέπειες», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο δεν ανέφερε την ύπαρξη θυμάτων, αλλά μετέφερε μια άποψη του σκηνικού, σημειώνει η αλβανική ιστοσελίδα shqiptarja.com.

«Η Αλβανία καταδικάζει έντονα τη ρωσική επίθεση που προκάλεσε την καταστροφή του προξενείου της Αλβανίας στο Χάρκοβο. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν!» έγραψε το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Επίτιμος πρόξενος της Αλβανίας στην Ουκρανία είναι ο Shahin Omarov, σημειώνει η ίδια αλβανική ιστοσελίδα, ο οποίος πριν λίγες μέρες έδωσε συνέντευξη στον αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό Report Tv και μίλησε για τις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πόλη εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών.

Ο Omarov, μιλώντας στους δημοσιογράφους του αλβανικού τηλεοπτικού σταθμού, είπε ότι ξυπνάει κάθε πρωί και συγκεντρώνει εθελοντές για να πολεμήσουν τους ρώσους εισβολείς.

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of 🇦🇱 in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO

— Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) March 7, 2022