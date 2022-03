Ουκρανία: Η Ρωσία χρησιμοποίησε υπερηχητικά όπλα στα δυτικά της χώρας

Διανύουμε την 24 ημέρα του πολέμου και οι αποκαλύψεις, για τις τακτικές που χρησιμοποιεί η Ρωσία, είναι συνεχείς. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι Kh-47M2 Kinzhal (το προσωνύμιό τους σημαίνει «εγχειρίδιο», ή «στιλέτο») προκειμένου να καταστραφεί υπόγεια αποθήκη πυραύλων και πυρομαχικών για αεροσκάφη στη δυτική Ουκρανία.

Ανέφερε επίσης ότι καταστράφηκαν εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών και κέντρα αναγνώρισης κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι, με σχεδιασμό που τους επιτρέπει να εκτελούν περίπλοκους ελιγμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και να φθάνουν ταχύτητες ως ακόμη και 10 Mach, είναι αδύνατο σήμερα να καταρριφθούν από οποιοδήποτε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, τουλάχιστον σύμφωνα με τη Μόσχα.

Η χρήση τους στον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε για πρώτη φορά, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι είναι αδύνατο να επαληθεύσει τις ανακοινώσεις αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Νωρίτερα, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι η Ρωσία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί υπερηχητικά όπλα στη δυτική Ουκρανία.

