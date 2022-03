Ουκρανία: Ένα ολόκληρο χωριό υποδέχεται γονατιστό πεσόντα στρατιώτη

Δέος προκαλεί το βίντεο που γυρίστηκε σε κάποιο χωριό της Ουκρανίας, οι κάτοικοι του οποίου συσπειρώθηκαν για να τιμήσουν και να θάψουν έναν πεσόντα στρατιώτη από τον τόπο τους.

Οι κάτοικοι υποδέχθηκαν το σώμα του στρατιώτη γονατιστοί, έχοντας όλοι βγει στον δρόμο απ’ όπου θα τον μετέφεραν στο χωριό τους. Άλλοι κρατούσαν κεριά και άλλοι αναμμένους αναπτήρες.

Η ώρα του γεγονότος δεν έχει γνωστοποιηθεί, ωστόσο από το φως στο βίντεο φαίνεται ότι όλα αυτά συνέβησαν κατά τη δύση του ηλίου, ή πολύ νωρίς το πρωί:

To understand whether #Putin is expected in #Ukraine, it is enough to see how Ukrainians bury one dead soldier. pic.twitter.com/mbsJd6zMVR

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022