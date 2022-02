Ουκρανία: Έκρηξη στο κέντρο του Ντονέτσκ αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ

Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Ντονμπάς πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, εν μέσω φόβων για ουκρανική εισβολή. Σύμφωνα με ανταποκριτή του Sputnik, η έκρηξη σημειώθηκε σε κυβερνητικό κτίριο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DPR).

A powerful explosion heard in the center of Donetsk, RIA Novosti claims

