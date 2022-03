Ουκρανία: Δύο νεκροί ποδοσφαιριστές στις συγκρούσεις

Ο 25χρονος Ντμίτρο Μαρτινένκο, που αγωνιζόταν στη Χοστομέλ βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι του, όπως και η μητέρα του, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στο Κίεβο. Στο σπίτι βρισκόταν και η 7χρονη αδερφή του που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο Μαρτινένκο ήταν ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που έχασε τη ζωή του, καθώς προ δύο ημερών ο 21χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Καρπάτι Λβιβ, Βιτάλι Σαπάιλο είχε επίσης πέσει νεκρός από πυρά.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022