Ουκρανία: Αντεπίθεση στο Μπερντιάνσκ, βυθίστηκε ρωσικό πλοίο

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το πρωί της Πέμπτης την καταστροφή ρωσικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ.

Νωρίτερα, είχαν αναφερθεί φωτιές στο λιμάνι που βρίσκεται πάνω στην Αζοφική Θάλασσα, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Μαριούπολης. Το Μπερντιάνσκ είναι υπό ρωσικό έλεγχο εδώ και αρκετές ημέρες.

«Στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ που κατείχε η Ρωσική Ομοσπονδία, καταστράφηκε το μεγάλο αποβατικό πλοίο Orsk του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας των εισβολέων», αναφέρει η έκθεση του ουκρανικού ναυτικού.

Παράλληλα, οι μάχες συνεχίζονται γύρω από την πολιορκημένη πόλη Ιζιούμ, όπως ενημέρωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας μέσω Facebook σήμερα.

Στην περιφέρεια Ντονιέτσκ (ανατολικά) οι περισσότερες ουκρανικές μονάδες δέχονται πυρά, ανέφεραν οι ουκρανοί στρατηγοί.

Ukraine’s defence ministry saying it has destroyed the Orsk, a Russian landing ship, in Berdyansk. pic.twitter.com/lsWCqkK7tn

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 24, 2022