Ουκρανία: Αναφορές για βομβαρδισμούς στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ

ο Reuters μεταδίδει την είδηση για τους βομβαρδισμούς, επικαλούμενο τον αυτόπτη μάρτυρα, την ώρα που οι αυτονομιστές αντάρτες και ο στρατός της Ουκρανίας αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τις συμφωνίες εκεχειρίας και ότι χρησιμοποιούν βαρέα όπλα.

Shelling near #Donetsk on the morning of the 17th of February. Artillery fire is incoming from Ukrainian side inwards to Donetsk. Multiple reports of escelation along the contact line pic.twitter.com/WSUwsmL3dq

