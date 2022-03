Όσκαρ 2022: Τι δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες

Τα φαβορί, οι αποδόσεις και οι πιθανές εκπλήξεις

Όπως κάθε άνοιξη, έτσι και φέτος, στις 27 Μαρτίου, η Ακαδημία θα τιμήσει τους κορυφαίους της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Τα βραβεία Όσκαρ 2022, η 94η απονομή του θεσμού, συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο από τους σινεφίλ, όσο και από τους φίλους του στοιχήματος. Άλλωστε, προγνωστικά στοιχήματος δεν συναντάμε μόνο στα σπορ, αλλά και στα φεστιβάλ κινηματογράφου, μουσικής, ή ακόμα και στις εκλογές. Το kingbet.net σας παρουσιάζει τα φαβορί και τα δυνατά αουτσάιντερ στις κορυφαίες κατηγορίες των βραβείων Όσκαρ, αλλά και τι παίζουμε στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.

Όσκαρ 2022: Τι δίνουν οι στοιχηματικές και τι πρέπει να ξέρετε

Η 94η τελετή των βραβείων θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας 28 Μαρτίου για την Ελλάδα), φυσικά στο διάσημο Dolby Theatre του Χόλιγουντ. Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, δεν θα υπάρχει ένας παρουσιαστής, αλλά τρεις. Πρόκειται για τις σταντ-απ κωμικούς Γουάντα Σάικς και Έιμι Σούμερ και την ηθοποιό Ρετζίνα Χολ.

Σε μια προσπάθεια της Ακαδημίας να μειωθεί ο χρόνος διάρκειας της τελετής, οκτώ βραβεία δεν θα δοθούν live, αλλά σε ειδική τελετή νωρίτερα μέσα στη μέρα και στην κεντρική μετάδοση θα παιχτούν μόνο μικρά μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα.

Τα μέλη της Ακαδημίας οφείλουν να παρακολουθήσουν όλες τις ταινίες στις κατηγορίες που ψηφίζουν και να καταθέσουν τις ψήφους τους από τις 17 ως τις 22 Μαρτίου.

Όσκαρ 2022: Τι δίνουν οι στοιχηματικές για την Καλύτερη Ταινία

Το ψυχολογικό γουέστερν «The Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον είναι το φαβορί για τη μεγαλύτερη κατηγορία των βραβείων Όσκαρ 2022. Βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Τόμας Σάβατζ, κέρδισε το βραβείο της καλύτερης δραματικής ταινίας στις Χρυσές Σφαίρες, τον παραδοσιακό προάγγελο των βραβείων της Ακαδημίας. Η απόδοσή του βρίσκεται στο 1.40, ενώ με 4.00 ακολουθεί το ημιαυτοβιογραφικό «Belfast» του Κένεθ Μπράνα και με 8.00 το «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ριμέικ του μιούζικαλ του Τζερόμ Ρόμπινς από το 1957.

Η πρόταση

H στιγμή που μια παραγωγή του Netflix θα κερδίσει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας δεν είναι μακριά. Ίσως να γίνει φέτος με το «The Power of the Dog». Ωστόσο, σε μια τόσο υψηλή απόδοση αξίζει να ρίξει κανείς μια ματιά στο τόσο βαθιά συναισθηματικό «Belfast», το οποίο είναι πιο κλασική συνταγή Όσκαρ.

Belfast ΑΠΟΔΟΣΗ Novibet 3.50 Stoiximan 4.00 Pamestoixima.gr 4.00

Όσκαρ 2022: Τι δίνουν οι στοιχηματικές για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου

Μετά από δύο αποτυχημένες υποψηφιότητες, ο Γουίλ Σμιθ είναι φέτος το φαβορί για το βραβείο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του στο «King Richard», ως Ρίτσαρντ Ουίλιαμς, πατέρα της Σερίνα και της Βίνους, δύο εκ των κορυφαίων τενιστριών της ιστορίας. Ο Σμιθ, που προσφέρεται στο 1.30, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για το ρόλο αυτό. Στις αποδόσεις ακολουθούν ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (The Power of the Dog, 3.50) και ο Άντρου Γκάρφιλντ (tick, tick… BOOM!, 6.00).

Η πρόταση

Όσο και αν λέμε πως στο στοίχημα δεν υπάρχουν σίγουρα, φέτος είναι η χρονιά του Γουίλ Σμιθ. Δίνει ερμηνεία καριέρας ως Ρίτσαρντ Ουίλιαμς και δεν πρόκειται να χάσει, έστω και αν τις τελευταίες μέρες έχει ανέβει πολύ (και δίκαια) η μετοχή του Γκάρφιλντ.

Will Smith (King Richard) ΑΠΟΔΟΣΗ Novibet 1.20 Stoiximan 1.18 Pamestoixima.gr 1.22

Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Όπως και πέρσι, στο φετινό βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Βραχεία κεφαλή, με απόδοση 2.20, έχει η Τζέσικα Τσάστεϊν, ως Τάμι Φέι Μπέικερ, στην ταινία «The Eyes of Tammy Faye». Πολύ κοντά της η Νικόλ Κίντμαν (Being the Ricardos, 2.50), ενώ στο 5.00 υποχώρησε η Κρίστεν Στούαρτ (Spencer, 5.00), η οποία ήταν το φαβορί μέχρι τις Χρυσές Σφαίρες.

Η πρόταση

Εδώ θα γίνει πραγματική μάχη. Σε έναν «δίκαιο» κόσμο, η Κρίστεν Στούαρτ θα κέρδιζε για μια εκπληκτική ενσάρκωση της Πριγκίπισσας Νταϊάνας, όμως το Χόλιγουντ δεν την αγαπάει ιδιαίτερα. Αντίθετα, αγάπη υπήρχε πάντα για τη Νικόλ Κίντμαν. Τα social media την έχουν κατακρεουργήσει, όμως ήταν πραγματικά καλή στο ρόλο της Λούσι Μπολ.

Nicole Kidman (Being the Ricardos) ΑΠΟΔΟΣΗ Novibet 2.50 Stoiximan 2.35 Pamestoixima.gr 2.30

Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Η Κλόι Ζάο έγινε πέρσι μόλις η δεύτερη γυναίκα που κατακτά το Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Καθώς φαίνεται φέτος το γκρουπ θα αποκτήσει και τρίτο μέλος. Η Τζέιν Κάμπιον (που το 1993 έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες με το «The Piano») είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί (1.10) μπροστά από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ (9.00) των τριών Όσκαρ και των 19 υποψηφιοτήτων.

Η πρόταση

H Τζέιν Κάμπιον δεν χάνει αυτό το βραβείο. Είναι πολύ χαμηλά για να παιχτεί, αλλά υπάρχει λόγος για αυτό.

Jane Campion (The Power of the Dog) ΑΠΟΔΟΣΗ Novibet 1.10 Stoiximan 1.13 Pamestoixima.gr 1.12

Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου

Κούρσα για δύο είναι το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. Τα μεγάλα φαβορί είναι ο Κόντι Σμιτ-ΜακΦί (1.50) για το «The Power of the Dog» και ο Τρόι Κότσουρ (2.00), που για το ρόλο του στο CODA φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος κωφός ηθοποιός που κατακτά ένα τόσο μεγάλο βραβείο.

Η πρόταση

Τα SAG Awards είναι και φέτος ένα καλό δείγμα για το πώς θα κινηθούν τα Όσκαρ. Ο Τρόι Κότσουρ έσπασε ένα φράγμα με την υποψηφιότητά του, ως ο πρώτος κωφός ηθοποιός που τα καταφέρνει και όσο περνάνε οι εβδομάδες κερδίζει ακόμα περισσότερο την προσοχή των ψηφοφόρων της Ακαδημίας.

Troy Kotsur (CODA) ΑΠΟΔΟΣΗ Novibet 2.00 Stoiximan 2.05 Pamestoixima.gr 1.85

Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου

Η Αριάνα ΝτεΜπόουζ έκλεψε την παράσταση ως Ανίτα στο «West Side Story». Προσφέρεται στο 1.25 για να κατακτήσει το βραβείο του Β’ Γυναικείου Ρόλου και αν τα καταφέρει θα είναι η τρίτη φορά που δύο ηθοποιοί κατακτούν το Όσκαρ υποδυόμενοι τον ίδιο χαρακτήρα, καθώς ως Ανίτα είχε κερδίσει και η Ρίτα Μορένο το 1961, στην πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ. Στο παρελθόν, Μάρλον Μπράντο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν τιμηθεί με το Όσκαρ για την ενσάρκωση του Βίτο Κορλεόνε, ενώ Χιθ Λέτζερ και Χοακίν Φίνιξ κέρδισαν ως Τζόκερ. Βασική αντίπαλος της ΝτεΜπόουζ για το βραβείο είναι η Κίρστεν Ντανστ για το ρόλο της στο «The Power of the Dog» (3.50).

Η πρόταση

Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για την ερμηνεία της Ανζανού Έλις στο King Richard, όμως η Αριάνα ΝτεΜπόουζ φαίνεται πως έχει το βραβείο «κλειδωμένο».

Ariana DeBose (West Side Story) ΑΠΟΔΟΣΗ Novibet 1.15 Stoiximan 1.08 Pamestoixima.gr 1.10

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

Οκτώ υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ είχε μέχρι φέτος ο Πολ Τόμας Άντερσον, ενώ για τη δουλειά του στο «Licorice Pizza» συγκέντρωσε ακόμα τρεις. Κι αν είναι εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσει στις κατηγορίες της Καλύτερης Ταινίας και της Σκηνοθεσίας, στο Πρωτότυπο Σενάριο είναι φαβορί (1.60). Ακολουθεί ο Κένεθ Μπράνα για το «Belfast» του (3.50).

Η πρόταση

Δίκαιο φαβορί ο Πολ Τόμας Άντερσον, ο οποίος αναμένεται να πάρει ένα Όσκαρ που κυνηγά εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια.

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) ΑΠΟΔΟΣΗ Novibet 1.50 Stoiximan 1.62 Pamestoixima.gr 1.63

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

Μεγάλο φαβορί και εδώ η Τζέιν Κάμπιον με το «The Power of The Dog». Ακολουθεί, με απόδοση 4.30, η Μάγκι Τζίλενχαλ, για το σενάριο του «The Lost Daughter».

Η πρόταση

Αξίζει το Dune το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου; Ναι. Θα το πάρει; Όχι. Η επιστημονική φαντασία δεν είναι η αγαπημένη της Ακαδημίας, αλλά αν το δεύτερο μέρος αποδειχθεί εξίσου καλό, θα κερδίσει τότε, σε μια επανάληψη της υπόθεσης «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Jane Campion (The Power of the Dog) ΑΠΟΔΟΣΗ Novibet 1.20 Stoiximan 1.25 Pamestoixima.gr 1.30

