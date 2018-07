Οργή για κυνηγό που σκότωσε καμηλοπάρδαλη

Την σφοδρή αντίδραση της παγκόσμια κοινότητας έχει προκαλέσει η φωτογραφία Αμερικανίδας κυνηγού από το Κεντάκι η οποία πόζαρε με τη «λεία» της, μια μαύρη καμηλοπάρδαλη από τη Νότια Αφρική, η οποία θεωρείται σπάνια.

Οι χρήστες του Twitter ξέσπασαν εναντίον της 37χρονης Τες Τόμσον Τόλεϊ η οποία δολοφόνησε την καμηλοπάρδαλη σε σαφάρι τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού στη Νότιο Αφρική.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz

«Οι προσευχές μου για ένα μοναδικό κυνήγι απαντήθηκαν σήμερα! Εντόπισα αυτή την αρσενική, σπάνια, μαύρη καμηλοπάρδαλη και την παραμόνευσα για αρκετή ώρα!», είχε γράψει σε ανάρτησή της, η οποία πλέον έχει διαγραφεί, στο Facebook η Τόλεϊ σύμφωνα με την USA Today.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η καμηλοπάρδαλη ήταν μεγαλύτερη των 18 ετών, ζύγιζε περισσότερα από 1.800 κιλά. Κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το National Geographic, οι καμηλοπαρδάλεις ζουν ως τα 25 έτη.

Οι φωτογραφίες της κυνηγού με το σκοτωμένο ζώο έγιναν viral μόλις πρόσφατα, αφού ο ιστότοπος Africalandpost αναδημοσίευσε την ανάρτησή της στο Twitter. Η ηθοποιός Ντέμπρα Μέσινγκ χαρακτήρισε την Τόλεϊ «απεχθή, ανήθικη, αισχρή, άκαρδη και εγωίστρια δολοφόνο» σε ανάρτησή της στο Istagram. Ο Βρετανός κωμικός Ρίκι Ζερβέ, γνωστός υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων, έβρισε την Τόλεϊ σε ανάρτησή του στο Twitter και κατήγγειλε το γεγονός ότι οι καμηλοπαρδάλεις είναι ένα είδος προς εξαφάνιση.

Giraffes are now on the 'red list' of endangerment due to a 40% decline over the last 25 years. They could become extinct. Gone forever. And still, we allow spoilt cunts to pay money to shoot them with a bow and arrow for fun. pic.twitter.com/Tu6uxgp7se

— Ricky Gervais (@rickygervais) June 20, 2018