Όπισθεν από τον Ερντογάν: Η Τουρκία αίρει το βέτο για Φινλανδία και Σουηδία

Σε συμβιβασμό κατέληξαν Σουηδία και Φινλανδία με την Τουρκία, προκειμένου η Άγκυρα να άρει το βέτο για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.

Στο περιθώριο της Συνόδου στη Μαδρίτη, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ υπήρξε συμβιβασμός με την Άγκυρα.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας με τους αρχηγούς των κρατών Τουρκίας, Σουηδίας, Φινλανδίας και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε τετραμερής, και στη συνάντηση μετείχαν ο γ.γ. της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η Σουηδή πρωθυπουργός, Μαγκνταλένα Άντερσον.

This in last few minutes: it’s looking like Turkey’s veto on Sweden and Finland’s NATO membership may have been unblocked. Now waiting for Sec Gen @jensstoltenberg about to brief press to tell us what’s happened pic.twitter.com/344jP2raxh

