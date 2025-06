Ολονύχτιο θρίλερ: Το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα το Ιράν – Νέα πυραυλική απάντηση από Τεχεράνη

Με τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης σε όλη τη Μέση Ανατολή να είναι πλέον ορατός, Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν σφοδρές επιθέσεις το βράδυ του Σαββάτου, με μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων, αεροπορικές επιδρομές και χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, ενώ η μάχη κλιμακώνεται και σε επίπεδο ρητορικής με τους ηγέτες των δύο χωρών να διαμηνύουν πως έρχονται ακόμη πιο σκληρά πλήγματα.

Footage posted to social media shows Iran's ballistic missile attack on the Haifa area.



Sirens sounded in Haifa and across northern Israel. pic.twitter.com/oMLZPfz8OT