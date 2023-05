Ολοκλήρωθηκε η στέψη του νέου Βασιλιά – Στο μπαλκόνι η βασιλική οικογένεια

Στο Μπάκιγχαμ επέστρεψαν μετά τη στέψη τους ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα. Το βασιλικό ζεύγος επέβαινε στη Χρυσή Άμαξα, ενώ συνοδευόταν και από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Με λαμπρότητα και σεμνότητα στέφθηκε νέος βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ο Κάρολος Γ’. Εβδομήντα χρόνια μετά την προηγούμενη τελετή, ο πρωτότοκος γιος της Ελισάβετ, ανέλαβε και επίσημα τον θρόνο σε τελετουργικό που έλαβε χώρα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, το οποίο έχει φιλοξενήσει όλες τις στέψεις από το 1066 όταν ενθρονίστηκε ο Γουλιέλμος Α’ της Αγγλίας μέχρι και σήμερα.

King Charles, Queen Camilla and other members of the Royal Family have appeared on the balcony at Buckingham Palacehttps://t.co/PpPLdMd9Sa pic.twitter.com/S1HyLHESgA

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 6, 2023