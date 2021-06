Όλες οι αλλαγές στα self test από 19 Ιουνίου

Τι αλλάζει για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Νέους «δρόμους» για τη συνέχιση της επιτυχημένης έως τώρα, πρακτικής του αυτοελέγχου, φαίνεται να ψάχνει η κυβέρνηση, μετά και την απόφαση των φαρμακευτικών συλλόγων να μη συμμετάσχουν στην περαιτέρω διάθεση self test.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, από τις 12/4 που τέθηκε σε εφαρμογή η εν λόγω πολιτική δημόσιας υγείας, έχει καταγραφεί -με την ταυτόχρονη συνδρομή του εμβολιασμού και του δειγματοληπτικού ελέγχου του ΕΟΔΥ, μείωση κατά 73% των νέων κρουσμάτων, κατά 65% των νοσηλευόμενων λόγω Covid και μείωση κατά 53% του δείκτη θετικότητας.

Βάσει των όσων έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, η νέα στρατηγική περιλαμβάνει, νέα κανάλια διανομής, με επίκεντρο τα σούπερ μάρκετ, καθώς τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες, θα ολοκληρώσουν τη συνδρομή τους στις 19 Ιουνίου.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος: «Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση 3 τεστ στις ομάδες δικαιούχων (όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, την τρέχουσα εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από τρία τεστ όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι. Την επόμενη εβδομάδα θα λάβουν από τρία τεστ όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και όλοι οι πολίτες 18-30 ετών που δεν έχουν – εάν δεν απαιτείται για την εργασία τους – υποχρέωση δήλωσης του αποτέλεσματος του οικιακού τεστ», διευκρίνισε. Παρότι η ανάρτηση είχε διευκρινιστικό χαρακτήρα, προκάλεσε ντόμινο ανακοινώσεων, αντιδράσεων, συζητήσεων.



Ο κ. Σκέρτσος αποσαφήνισε μεν ότι ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα η δωρεάν διάθεση self test μέσω των φαρμακείων – κάτι που γνώριζαν και οι φαρμακοποιοί- αλλά ανακοίνωσε παράλληλα ότι «η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες».

Ωστόσο, οι δηλώσεις του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ για κυβερνητικό πλάνο της διακίνησης των self tests από άλλα κανάλια διάθεσης, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των φαρμακοποιών της συμπρωτεύουσας.

Το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) σε χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του χαρακτήρισε τις δηλώσεις του κ. Σκέρτσου σχετικά με τα νέα κανάλια διανομής από τον Ιούλιο «προσβλητικές για τον κλάδο που βοήθησε από την πρώτη στιγμή την Πολιτεία στον αγώνα της απέναντι στην πανδημία». Και αποφάσισε την αναστολή της δωρεάν διάθεσης των self test στους δικαιούχους – ισχύει από χθες- και την επιστροφή των αδιάθετων self test στις φαρμακαποθήκες από τις οποίες τα προμηθεύτηκαν.

Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης είτε εργαζόμενοι είτε μαθητές και εκπαιδευτικοί, κυρίως υποψήφιοι για τις πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα υπό τον όρο της προσκόμισης αρνητικού self test για τους μαθητές, δεν έχουν πλέον δωρεάν πρόσβαση στο εργαλείο της αυτοδιάγνωσης. Προφανώς τα self test είναι διαθέσιμα από τα φαρμακεία αλλά οι πολίτες θα τα προμηθεύονται με δική τους δαπάνη.

«Η συμφωνία που υπογράψαμε με τους αρμόδιους υπουργούς της Κυβέρνησης προέβλεπε την υλοποίηση του έργου αυτού μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας και βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, με ισχυρή πλειοψηφία αποφάσισε την ολιγοήμερη συνέχιση της διάθεση των δωρεάν Self test μέχρι τις 19 Ιουνίου 2021. Την απόφαση αυτή του ΔΣ του ΠΦΣ οφείλουμε όλοι να την τηρήσουμε» ήταν η απάντηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), στην απόφαση του ΦΣΘ να αναστείλει τη συμμετοχή του στη δωρεάν διάθεση των τεστ προς τους πολίτες.

Ο ΠΦΣ έστειλε μήνυμα και προς την κυβέρνηση υπενθυμίζοντας με νόημα ότι «εμείς από την πλευρά μας τηρήσαμε στο ακέραιο την μεταξύ μας συμφωνία. Έτσι και η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση από την πλευρά της να τηρήσει τις δεσμεύσεις της επίσης στο ακέραιο».

Σε αντίθεση με το λακωνικό μήνυμα του ΠΦΣ προς την κυβέρνηση σε σχέση με τις δεσμεύσεις της, ο ΦΣΘ είχε υπογραμμίσει στην ανακοίνωσή του πως «εάν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός (σσ για νέα κανάλια διανομής), αισθανόμαστε ότι για ακόμη μία φορά η πολιτεία εξαπατά με αιφνιδιαστικές αποφάσεις τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στήριξαν την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Προφανώς η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ή δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος των φαρμακοποιών δεν είναι να βάζουν και να βγάζουν κουτάκια από τα ράφια των φαρμακείων τους».

Παράλληλα, μέσω του υπουργού Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη ως ενδεχόμενα κανάλια δωρεάν διάθεσης των self test, προσδιορίστηκαν τα σούπερ μάρκετ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης, ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Γεωργιάδης είπε πως τα self test θα διανέμονται και από άλλα κανάλια, πέραν των φαρμακείων, και ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «το υπουργείο Ανάπτυξης πιστεύει πως η διανομή μπορεί να γίνεται από τα σούπερ μάρκετ».

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση του δικαιούχου για δωρεάν self test, διαδικασία που σήμερα γίνεται από τους φαρμακοποιούς μέσω ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση του ΑΜΚΑ,και φυσικά για το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «δεν τίθεται θέμα αφού ο ίδιος ο πολίτης θα επιλέγει εάν θέλει να δώσει τον ΑΜΚΑ του ή όχι για να προμηθευτεί δωρεάν το τεστ». Προανήγγειλε δηλαδή μια νέα διαδικασία σε ό,τι αφορά την προμήθεια των τεστ από τους πολίτες μέσω των σούπερ μάρκετ, όπου ο ΑΜΚΑ δεν θα είναι προαπαιτούμενος.

Ο όγκος των τεστ που πρέπει να διακινηθούν μέσω των καναλιών διανομής είτε αυτά είναι τα φαρμακεία είτε τα σούπερ μάρκετ είτε και άλλα, αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα. Έχουν διανεμηθεί συνολικά 24.385.261 self test σε 4.284.111 πολίτες. Εχουν πραγματοποιηθεί 17.877.723 ψηφιακές δηλώσεις από 3.384.731 πολίτες και κατόπιν μοριακού ή rapid τεστ έχουν επιβεβαιωθεί ως θετικά κρούσματα 30.605 πολίτες.

Το δίκτυο των 10.500 φαρμακείων είναι ευρύτερο από εκείνο των σούπερ μάρκετ. Όπως όλα δείχνουν, ο σχεδιασμός του υπουργείου Ανάπτυξης βασίζεται και στο ότι θα μειωθεί ο αριθμός των δικαιούχων το επόμενο διάστημα, κυρίως λόγω των εμβολιασμών, και συνεπώς θα απαιτείται μικρότερος αριθμός τεστ σε σύγκριση για παράδειγμα με τα 4 – 6 εκατ. Τεστ που διακινούνται κάθε εβδομάδα.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει συζητήσει το θέμα της μη διενέργειας self test σε πλήρως εμβολιασμένους και αφού έχει περάσει ένα ικανό διάστημα από τη δεύτερη δόση.Μέχρι χθες οι εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις ήταν 2.506.621 – συνάγεται ότι αφαιρείται ένας μεγάλος αριθμός πολιτών από τη διαδικασία αυτοελέγχου, που θα μεγαλώνει συνεχώς. Επιπλέον, με το κλείσιμο των σχολείων από την υποχρέωση του self testing βγαίνουνμαθητές και εκπαιδευτικοί.

Πρόσβαση στον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο θεωρείται βέβαιο πως θα έχουν συγκεκριμένοι επαγγελματικοί κλάδοι «αιχμής», όπως είναι οι εργαζόμενοι στην εστίαση, τον τουρισμό, καθώς και πολίτες που εντάσσονται τώρα στη διαδικασία εμβολιασμού και είναι ενεργοί κοινωνικά όπως οι κάτω των30 ετών. Θεωρείται πληθυσμός που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα νέα κανάλια διανομής στα οποία θα καταλήξει η κυβέρνηση.