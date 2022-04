Οικονόμου: Λανθασμένη και άστοχη η συμπερίληψη μηνύματος μέλους του Αζόφ στην ομιλία Ζελένσκι

«Λανθασμένη και άστοχη» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, την συμπερίληψη στην ομιλία Ζελένσκι μηνύματος μέλους του τάγματος του Αζόφ.

Ο κ. Οικονόμου, παράλληλα, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας «εξοργιστική και ανέντιμη τη χρήση αυτού του λάθους από μερίδα της αντιπολίτευσης, με πρωτοστάτη τον κ. Τσίπρα, ώστε να δικαιολογήσουν για άλλη μια φορά τη ρωσική εισβολή».

Σε δήλωσή του ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι, στην ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, περιέγραψε τα δεινά που προκαλεί στον ουκρανικό λαό η ρωσική εισβολή και εστίασε στην ηρωική αντίσταση του λαού του.

Η συμπερίληψη στην ομιλία του μηνύματος μέλους του τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη και άστοχη.

Είναι όμως εξοργιστική και ανέντιμη η χρήση αυτού του λάθους από μερίδα της αντιπολίτευσης, με πρωτοστάτη τον κ. Τσίπρα, ώστε να δικαιολογήσουν για άλλη μια φορά τη ρωσική εισβολή. Μια εισβολή που προκαλεί εκτελέσεις αμάχων και ανθρωπιστική καταστροφή.

Αν κάτι είναι ντροπή είναι να μην παίρνουν καθαρή θέση. Ντροπή είναι οι ίσες αποστάσεις και η στάση αγγαρείας που κράτησαν σήμερα στη Βουλή. Ήλθε η ώρα των καθαρών απαντήσεων: είναι με τους Ουκρανούς, που μάχονται για την ελευθερία τους, ή με τους εισβολείς του Πούτιν; Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει».

Πηγές προσκείμενες στον Πρόεδρο της Βουλής ανέφεραν ότι η ενημέρωση για την παρουσία των δύο Ουκρανών στρατιωτικών δόθηκε σήμερα λίγο πριν από την ομιλία Ζελένσκι. Επιπλέον, πρόσθεταν ότι ουδέποτε υπήρχε ενημέρωση ότι επρόκειτο για μαχητή του τάγματος Αζόφ.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/oikonomou-lanthasmeni-kai-astoxi-i-symperilipsi-minymatos-melous-tou-azof-stin-omilia-ze

