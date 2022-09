Οικονόμου για Γλύξμπουργκ: Το πώς αυτοαποκαλείται κάποιος είναι δικό του θέμα – Το Πολιτειακό στη χώρα έχει λυθεί οριστικά

Ο Παύλος Γλύξμπουργκ εμφανίστηκε στα βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα με αφορμή τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και μίλησε για τη ζωή της Ελισάβετ και τις σχέσεις της με τον ίδιο και την οικογένειά του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αντιδράσεις ήταν οργισμένες με την παρουσία του γιου του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, Παύλου, ο οποίος εμφανίστηκε στο BBC με τον τίτλο του εστεμμένου πρίγκιπα διαδόχου της Ελλάδας (crown prince of Greece), παρόλο που φυσικά δεν ορίζεται κανένας βασιλικός τίτλος στο ελληνικό κράτος μετά την κατάργηση της βασιλείας στην Ελλάδα με το δημοψήφισμα του 1973.

Come on, BBC. Greece long abolished it's monarchy, so please respect that.

My Greeks sons just asked "who is that guy? Greece doesn't have kings and princes." pic.twitter.com/GXnekaAbnh

— Damian Mac Con Uladh (@damomac) September 18, 2022