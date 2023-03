ΟΗΕ: «Το βίντεο με τον Ουκρανό στρατιώτη που εκτελείται δείχνει αυθεντικό»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο με τον Ουκρανό στρατιώτη που φέρεται να δολοφονείται εν ψυχρώ από Ρώσους στρατιώτες την ώρα που κάπνιζε, με τον ΟΗΕ να αναφέρει σήμερα ότι «δείχνει αυθεντικό» και τον Γ.Γ. Αντόνιο Γκουτέρες να καταδικάζει τις σοκαριστικές εικόνες της εκτέλεσης.

«Λάβαμε γνώση αυτού του βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον στρατιώτη από την Ουκρανία εκτός μάχης που φέρεται να εκτελέστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Βάσει προκαταρκτικής εξέτασης, πιστεύουμε ότι το βίντεο δείχνει αυθεντικό», δήλωσε εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο AFP.

Στο βίντεο αυτό διάρκειας περίπου δώδεκα δευτερολέπτων, φαίνεται ένας άνδρας με στρατιωτική στολή, αλλά άοπλος, την ώρα που καπνίζει ένα τσιγάρο. Ένας άλλος άνδρας, που δεν φαίνεται στο βίντεο, λέει στη ρωσική γλώσσα, όπως φαίνεται, σε συνάδελφό του: «τράβηξέ τον βίντεο».

«Δόξα στην Ουκρανία!», αποκρίνεται ο Ουκρανός και αμέσως δέχεται πυρά. Ο άνδρας πίσω από την κάμερα ακούγεται να λέει τότε: «Πέθανε, σκυλί».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες:

On March 6, the day after the 70th anniversary of #Stalin's death, the following 🎥 is published on #Telegram. It reportedly shows how a #Ukrainian #PrisonerOfWar is executed by two #Russiansoldiers.

The #Ukrainian #POW has dug his own #grave and is allowed to smoke one last 🚬 pic.twitter.com/KwI0sbaVZi

— Erik Korsas (@KorsasErik) March 6, 2023